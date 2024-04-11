伊朗：不急報復使館遇襲 或堵霍爾木茲海峽

伊朗革命衞隊海軍司令坦格吉里（Alireza Tangsiri）周二表示，伊朗不會倉促報復以色列空襲伊朗駐敍利亞大使館，並明言以色列與阿聯酋建交對伊朗構成威脅，揚言必要時會封鎖霍爾木茲海峽。伊朗最高精神領袖哈梅內伊在開齋節警告，以色列必將受到懲罰。

坦格吉里稱，伊朗不會在受襲情況下不還擊，但也不急於報復。伊朗大可以封鎖霍爾木茲海峽，但不會這樣做。不過，一旦敵人前來騷擾，伊朗就會重新審視政策。坦格吉里指出，以色列與阿聯酋建交不是純粹為了經濟目的，而是與安全和軍事有關，對伊朗而言是一個不應發生的威脅。

與伊朗隔着波斯灣相望的阿聯酋，於2020年在美國斡旋下與以色列關係正常化，成為30年來與以色列建交的最主要阿拉伯國家，伊朗與阿聯酋同時保持正常外交及商務關係。數據顯示，世界石油消費總量的五分之一經過霍爾木茲海峽運輸。去年1月至9月期間，平均每天有2,050萬桶原油、凝析油和石油產品通過霍爾木茲海峽。

哈梅內伊在慶祝齋戒月結束的活動中強調，以色列邪惡政權犯下錯誤必須受到懲罰，而且必將迎來懲罰。他認為，襲擊是踐踏國際規則，指使領館是國家領土，使領館遇襲意味領土受襲。以色列外長卡茲聲言，如果伊朗從境內攻擊以色列，以方將向伊朗還擊。

伊朗兩警車遇伏 6死1傷 此外，伊朗東南部錫斯坦俾路支斯坦省有兩輛警車周二受到槍手襲擊，造成6名警察死亡及一人受傷。遇襲警車分別從錫布及蘇蘭，前往邁赫雷斯坦，結果在中途道路遇伏擊。事發時，警車上載有一名曾參與上月一宗恐襲的恐怖分子，遜尼派恐怖組織「正義軍」承認責任。「正義軍」於2012年成立，在伊朗與巴基斯坦交界地區活動，曾在伊朗多次發動恐襲，因此被伊朗等國列為恐怖組織。本報綜合報道

伊朗革命衞隊快艇在霍爾木茲海峽巡邏。 哈梅內伊