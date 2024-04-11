俄遠東城市洩輻射進緊急狀態 華稱未影響邊境

【本報綜合報道】俄羅斯遠東城市哈巴羅夫斯克上周傳出一處工業區發現輻射源，並宣布進入緊急狀態。輿論關注緊鄰哈巴羅夫斯克的黑龍江省會否受影響，中國駐哈巴羅夫斯克總領事館周二指，核洩漏未影響到中國邊境。中國國家核安全局昨日稱，黑龍江省大氣輻射監測未見異常。

哈巴羅夫斯克與黑龍江省隔江相望，潛在的跨境影響引發中國部分居民擔憂。中國駐哈巴羅夫斯克總領事館工作人員表示，緊急狀態暫未解除，但是輻射源已經被控制，沒有造成大面積污染。

揭輸電塔輻射水平升高

早前報道指，哈巴羅夫斯克在距離住宅區約2.5公里遠的一座輸電塔附近，檢測到輻射水平升高，但當局指沒人因此受傷或受到輻射影響，公眾健康未受威脅。哈巴羅夫斯克居民指，雖然進入緊急狀態，但目前並沒影響生活。