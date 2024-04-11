美憂襲油廠致油價飆 促烏只攻俄軍事目標

防長籲國會提供更多軍援 烏克蘭接連以無人機源頭打擊俄羅斯境內煉油設施，希望間接削減俄方燃料供應和出口收入。但美國國防部長奧斯汀周二警告，有關襲擊可能推高全球油價，敦促烏克蘭把打擊重點放在軍事目標。

奧斯汀在年度軍事預算聽證會上對參議院軍事委員會表示，就全球能源形勢而言，攻擊俄羅斯石油基礎設施可能產生連鎖效應，他促請烏克蘭最好是打擊能夠直接影響當前戰鬥的戰術和作戰目標。奧斯汀敦促美國國會通過向烏克蘭提供更多軍事援助的法案，強調總值超過500億美元（約3,900億港元）的國家安全補充資金將增加國防生產，為美國超過30個州的本土工人提供就業機會。

共和黨指摘屬政治操作 共和黨參議員科頓（Tom Cotton）指摘拜登政府出於政治原因，不希望在選舉年油價上漲，因此阻止烏克蘭採取有效行動。全球油價已升至6個月以來高位，但美國堅稱是中東衝突造成，而且美國對俄羅斯石油出口的制裁和價格上限是有效。與此同時，俄羅斯指去年石油出口量高於俄烏戰爭爆發前。

烏攻擊俄航空訓練中心 俄羅斯沃羅涅日州一個用於培訓空天軍機師的航空訓練中心於周二晚上，受到無人機攻擊而發生爆炸。俄羅斯國防部稱，防空系統在沃羅涅日州摧毀兩架敵方無人機。烏克蘭國際文傳通訊社援引消息指，烏克蘭國防部情報總局策劃襲擊。消息透露，無人機襲擊了鮑里索格列布斯克航空訓練中心，初步相信擊中一家生產廠房。

烏克蘭總統澤連斯基認為，俄羅斯雖然在士兵及武器數量上佔優，但西方擁有現代武器系統。假如烏克蘭獲得生產武器許可，便能透過武器質量克服人數不足的劣勢，並發動新一輪反攻。對於烏克蘭急需更多愛國者防空系統一事，德國外長貝爾伯克指本國的愛國者防空系統庫存接近耗盡。

針對莫斯科州音樂廳恐襲，俄羅斯偵查委員會應國家杜馬議員的陳詞，就美國和其他北約國家官員涉嫌資助恐怖主義刑事立案。偵查委員會稱，正在核查數百萬美元資金來源及進一步動向，以及西方國家政府官員、公共和商業組織中特定個人是否涉案。本報綜合報道