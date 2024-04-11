湖南2中學生校內跳樓 1死1傷

老師打罵 同窗爭吵 湖南省長沙市長沙縣一名初中生疑因被老師言語辱罵並毆打，周一在學校跳樓自殺身亡。長沙縣聯合調查組周二發布情況通報稱，事件調查等工作正在抓緊進行，後續將根據調查情況依法依規處理。此外，邵陽市隆回縣一名中學生日前疑受到同班同學欺凌，在校園內跳樓重傷。

周一有家長在網上反映，其孩子就讀於長沙縣天華中學，在上課時被一名地理老師打罵後在校內輕生。家長看了閉路電視之後得知，周一下午第一節課課堂時間，其孩子遭老師毆打和5分鐘的「謾罵叫囂」，之後孩子走出課室，一路小跑上5樓，爬到欄杆上就直接跳了下去。

俱由5樓躍下 長沙縣聯合調查組表示，校方周一下午1時48分發現涉事學生鐘××墮樓，第一時間將其送往醫院救治並通知家長，但同日下午近4時經搶救無效不治。當地公安、教育等部門迅速組成聯合調查組，開展現場勘驗、走訪調查、調取監控等工作，並會同家長查看現場閉路電視。

另一邊廂，邵陽市隆回縣城西中學學生劉雯（化名）上周一在校門口遭同班同學欺凌，雙方家長應學校要求到校調解，校方勸告劉雯及家長不要報警，劉雯其後於周日早晨從教學大樓5樓一躍而下。經初步診斷，劉雯身體多處受傷，包括骨盆多發性骨折，肋骨骨折，肺挫傷等。隆回縣人民醫院並未透露劉雯的傷勢，僅稱其仍在深切治療部。

部門專班調查 隆回縣教育局工作人員周一表示，依據現在調查情況分析，只是同學之間發生了爭吵，不屬於校園欺凌，跳樓原因仍在進一步調查。工作人員又指，已成立由縣領導牽頭的工作專班，調查結果官方會發布通報。本報綜合報道