兩岸國際

扶梯捲人 保養方曾受罰

上海市奉賢區上周四有女子在超市內被捲入扶手電梯重傷，事後需接受手術恐有截肢風險。出事電梯於上月底剛完成維修保養，至於負責維保的工程公司被揭多次因未按規定進行電梯維保，被市監部門予以行政處罰。（綜合報道）
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