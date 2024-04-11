地震後花蓮抬升45厘米

台灣花蓮上周三發生大地震，搜救人員在太魯閣砂卡礑步道分3路搜救，昨日上午移出一具女性遺體。內政部土地測繪中心比對震前、震後衞星測量資料，發現台灣地殼位移。花蓮抬升高達45厘米，水平移位8厘米，西部由北至南也移動1至6厘米。（綜合報道）