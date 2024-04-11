兩岸國際

台企尋海外設第二總部

英國傳媒周二披露，兩岸關係緊張下有台灣企業尋求在海外設立第二總部，一旦台海爆發衝突仍能維持運作。至於第二總部位置，美國並非業界首選，新加坡、日本、荷蘭、瑞士是比較有可能的選項。（綜合報道）
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