重慶前副市長 涉受賄遭起訴

檢察機關起訴指控，熊雪利用擔任重慶市南岸區副區長，重慶高新區管委會副主任，重慶北部新區管委會副主任、主任，重慶兩江新區管委會副主任，重慶市永川區委書記，重慶市商務委員會主任，重慶市發展和改革委員會主任，重慶市人民政府黨組成員、副市長，重慶高新區黨工委書記等職務上便利，為他人謀取利益，以及利用其職權、地位形成便利條件，通過其他國家工作人員職務上行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應以受賄罪追究其刑事責任。

資料顯示，61歲的熊雪是重慶渝北人，長期在重慶市工作，2019年5月起任重慶市人民政府副市長、黨組成員，兼任重慶高新區黨工委書記。2023年5月，他被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，同年11月被開除黨籍。調查指他搞形式主義、虛報造假，通過民間借貸獲取大額回報，並利用職務便利為他人在工程承攬、土地獲批等方面謀利。