速遞公司經理涉洩密 遭國安機關行拘

【本報綜合報道】國家安全部昨天公布一宗洩密案件，內地一名速遞公司經理擅自將屬於國家秘密執法辦案情況洩露他人，導致調查工作受到嚴重影響。國家安全機關近期對其處以行政拘留處罰，相關責任人也受到相應處理。

擅自公開辦案情況 國家安全機關為偵辦一宗重要案件，約見×速遞公司部門經理張×，依法出示相關執法證件，要求張×配合提供疑犯龐×有關涉案資料，並告知其本次執法工作情況不得向任何人洩露。張×表示將配合，按要求閱讀並簽署《保密義務承諾書》。惟國家安全機關幹警離開後，張×由於保密意識淡薄，轉頭將此事告知同事，還囑咐對方「別亂說」，調查消息仍傳到龐×處。得知自己被國家安全機關調查後，龐×迅速逃匿，最終被捕。

國安部指出，張×明知自己有保密義務並簽署承諾書，卻擅自洩密導致辦案工作受到嚴重影響，其行為屬於洩露有關反間諜工作的國家秘密，鑑於其有認錯悔錯表現，國家安全機關對其處以行政拘留3日處罰，同時罰款3萬元人民幣（約3.3萬港元）。國安部警告，反間諜工作的國家秘密一旦洩露，可能帶來嚴重後果，呼籲公民及組織支持協助國安工作。