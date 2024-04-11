美預期於南海與菲日澳增聯合活動

【本報綜合報道】美國加強在印太地區圍堵中國，周日首次聯同菲律賓、日本和澳洲在南海的菲律賓專屬經濟區進行聯合海上行動。白宮國家安全顧問沙利文表示，預期未來會在南海舉行更多美菲日澳聯合海上行動。菲律賓總統小馬可斯日前透露，美日菲峰會將討論一項維護南海安全和航行自由協議。

他把美日菲描繪為充滿活力的民主國家，認為3國有能力成為問題解決者、全球和地區安全的淨貢獻者。對於近期南海緊張局勢，沙利文指摘中國違反國際法基本主張及破壞地區穩定。他以《美菲共同防禦條約》第四條為例，聲稱共同防禦條款適用於南海，美方將根據義務採取行動並表明立場。

華斥美搞小圈子霸權

針對沙利文和小馬可斯的言論，中國外交部發言人毛寧昨日稱，南海航行自由完全不存在問題。她表示，在中國和東盟的共同努力下，南海基本保持了和平穩定的態勢。以美國為首的一些域外國家在南海不斷拼湊小圈子，以合作為名搞對抗，以和平為名秀肌肉，以秩序為名製造亂局，是一種地地道道的霸權行徑。毛寧強調，任何外部勢力的介入都不會影響中國維護自身的領土主權和海洋權益的主張。