美司令指華圖南海武力擴張

中方反駁稱擁南沙群島主權 執法屬正常 南海局勢持續緊張，美國印太司令阿奎利諾指中方在南海仁愛礁周邊的危險行動，讓美國極為擔憂，並指中國正試圖單方面通過武力擴展領土空間及破壞地區穩定。中國外交部強調南沙群島是固有領土，中國在海上採取的維權執法措施，旨在維護自身領土主權和海洋權益，是正當合法、無可非議。

阿奎利諾周二在澳洲悉尼智庫羅伊研究所發表演說稱，中國在南海針對菲律賓的行動，特別是在仁愛礁的行動是危險、非法及破壞地區穩定。

美對中俄朝同調表憂慮 阿奎利諾指，對仁愛礁發生的事情十分關注，密切注視發展。他認為，中國類似的強勢行動波及日本和馬來西亞，中國試圖單方面透過武力擴充領土空間。

談到中美關係，阿奎利諾稱自從中美元首去年11月會面以來，兩國關係出現積極進展，同時沒有發生海上摩擦。但他擔心兩國關係的改善只是臨時之舉，因為中國目前的重點是穩定國內經濟。同時，阿奎利諾對中俄及俄朝之間步伐一致表達憂慮。

阿奎利諾又指摘中國對太平洋島國實施經濟壓迫，而美國和澳洲正聯手向南太平洋地區提供發展援助，包括與中國簽署安全協議的所羅門群島。他表示，中國增加在區內的軍事存在，直接威脅澳洲國土防衞及讓美國處於不利地位。中國外交部發言人毛寧昨日回應稱，近期南海局勢升溫和美方的插手介入脫不了關係，如果美方真心希望南海和平穩定，就應當停止慫恿拱火、拉幫結派、挑動對抗。

華指菲漁民只尋求合作 另一邊廂，中國官媒昨日刊登調查報道指，菲律賓北部漁民無意成為海上民兵或中國的敵人，亦反對被菲律賓政府和軍方用作挑釁中國的工具，他們尋求的只是和平及合作。菲律賓漁民指，中國海警一直友好，無過激和傷害行為，希望中菲兩國和平解決分歧，讓漁民今後能在黃岩島周邊海域繼續捕魚，當前的局勢緊張已令收入減少。本報綜合報道