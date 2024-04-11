撞船事件協商停滯 國台辦歸咎民進黨
【本報綜合報道】國台辦昨天舉行例行新聞發布會，發言人朱鳳蓮回應今年2月兩岸發生的撞船事件，將談判調查停滯歸咎於民進黨當局出爾反爾，推卸責任，為善後協商設置障礙。她指出，台方滿足家屬要求真相、道歉、究責、賠償等合理訴求，事件才能妥善解決。
至於兩名金門釣客早前海上遇險獲救，惟其中胡姓男子因隱瞞台軍身份滯留大陸，有記者關注何時完成調查程序送返。朱鳳蓮表示相關情況仍在核實了解，有台立委希望陪同家屬探望胡男，陸方將提供相關協助。對於大陸新能源車、無人機等產品，民進黨當局一直以各種藉口阻撓輸台，她批評民進黨當局對大陸好用時尚的產品設下諸多障礙，搞「封殺禁用」，不得民心；又批評民進黨當局借花蓮地震宣揚「台獨」，才是所謂認知作戰的慣犯。
強調反對美台軍事勾連
對於美國常務副國務卿坎貝爾日前將美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）潛艇計劃牽扯到台海局勢，朱鳳蓮批評言論非常危險，AUKUS只會讓本地區更不安全，堅決反對任何利用相關軍事合作介入台灣問題的企圖。對於台軍接裝首批M1A2T坦克加購美軍研發的城鎮戰升級套件，以及美方將與日菲台等協調在第一島鏈抗陸，她強調反對美台軍事勾連，美方所謂《台灣關係法》是完全錯誤、非法和無效。
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