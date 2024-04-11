撞船事件協商停滯 國台辦歸咎民進黨

至於兩名金門釣客早前海上遇險獲救，惟其中胡姓男子因隱瞞台軍身份滯留大陸，有記者關注何時完成調查程序送返。朱鳳蓮表示相關情況仍在核實了解，有台立委希望陪同家屬探望胡男，陸方將提供相關協助。對於大陸新能源車、無人機等產品，民進黨當局一直以各種藉口阻撓輸台，她批評民進黨當局對大陸好用時尚的產品設下諸多障礙，搞「封殺禁用」，不得民心；又批評民進黨當局借花蓮地震宣揚「台獨」，才是所謂認知作戰的慣犯。