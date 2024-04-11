中共總書記晤馬英九 稱反對台獨

【本報綜合報道】中共中央總書記習近平昨日下午，在北京會面馬英九一行。習近平指出，兩岸同胞都是中國人，沒有甚麼心結不能化解，沒有甚麼問題不能商量，沒有甚麼勢力能把大家分開。

指外部干涉阻不了團圓 習近平表示，中華民族5,000多年的漫長歷史，記載着歷代先民遷居台灣、繁衍生息，記載着兩岸同胞共禦外侮、光復台灣。制度不同改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實，外部干涉阻擋不了家國團圓的歷史大勢。

他強調，兩岸同胞要堅決反對台獨分裂活動和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園，共同追求和平統一的美好未來，把中華民族的命運牢牢掌握在中國人自己手中。習近平向花蓮地震遇難者表示哀悼，並慰問災區民眾。

馬英九則指，堅持九二共識、反對台獨是兩岸關係和平發展的共同政治基礎。兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，應深化交流合作，共同傳承中華文化，攜手前行，致力振興中華。馬英九周二下午率領其基金會「大九學堂」青年學子造訪北京大學，與北大師生開展交流活動。

他指出，推動兩岸學生交流是此行最重要初衷，雖然相處時間短暫，但兩岸青年迅速建立起聯繫，至今仍有許多同學保持往來甚至邀訪，希望兩岸年輕人能延續中華民族救亡圖存、興學圖強的精神。