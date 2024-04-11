稱與日本目標一致 美揚言保台灣無事

沙利文指岸田晤拜登彰顯同盟 美國總統拜登昨日在華盛頓會晤來訪的日本首相岸田文雄前夕，白宮國家安全顧問沙利文周日接受日本放送協會獨家採訪。沙利文形容，岸田歷史性訪美表明美日同盟達到前所未有的高度，並揚言美國方針便是確保「台灣有事」永遠不會發生。

沙利文表示，拜登政府上台執政以來，投入大量資金、人力和政府工具，建立更為強大的美日同盟。他透露，美日將在安全領域發表新聲明，將在關鍵和新興技術領域方面建立夥伴關係，包括人工智能、太空和重返月球的共同願景、經濟和投資，以及美日在第三國合作幫助建設基礎設施和發展方式。

拜登承諾升級駐日指揮部 沙利文透露，拜登將全面承諾配合日本防衞省明年新設統合司令部，升級駐日美軍作戰指揮部，能夠更有效合作及共同應對在印太的共同挑戰。

對於緩和台海緊張局勢的關鍵要素，沙利文稱有效處理兩岸關係在於美國堅持非常簡單的原則，美方將繼續堅持。他隨後提到《台灣關係法》及《六項保證》，指摘北京的行動和施壓單方面改變現狀。沙利文強調，美日在整個印太地區的目標是一致，在台海問題上盡一切努力維持和平與穩定；重申美國繼續堅持一個中國政策和不應單方面改變現狀的態度，美國將繼續根據《台灣關係法》，向台灣提供自衞手段。

稱中美元首短期無互訪計劃 沙利文稱中美元首短期內沒有互訪計劃，他們確實談到確保未來數月內保持電話聯繫，因為在如此複雜和重要的關係中，領導人之間的討論確實是無可替代。沙利文稱，拜登一直非常直率，明言美國正與中國激烈競爭，抵制中國令人反感或違背美國及盟友利益的行為。中美也準備在利益一致的問題合作，促進世界和平穩定。中美關係是一種充滿挑戰和複雜的關係，但美方決心為每個人的利益而謹慎、有效地管理兩國關係。

英媒引述知情人士消息稱，拜登與岸田的議程包括在德州興建高速鐵路。高鐵採用日本新幹線子彈列車技術，連接達拉斯及休斯敦，全長約380公里，預計成本為250至300億美元（約1,560至2,340億港元）。有消息人士宣稱，拜登及岸田會後聲明或提及德州高鐵計劃，但有美方高官指計劃未成熟到兩國領袖會公開發表，日本外務省及白宮均拒絕評論報道。受制於政治爭論、土地業權糾紛及成本上漲等，美國目前仍未有高鐵落成通車。

岸田周二在阿靈頓國家公墓向美國陣亡士兵獻花圈，並與美國商會及商界領袖見面，黃昏再與夫人岸田裕子到訪白宮，獲拜登及第一夫人吉爾帶領參觀白宮，然後一起到海鮮餐廳共進晚餐。美國微軟公司副主席兼總裁施博德（Brad Smith）宣布，未來兩年在日本投資29億美元（約226億港元），擴大雲計算和人工智能（AI）業務。本報綜合報道