日全食現墨美加拿大 千萬民眾一睹為快

鑽石環亮相 逾300人扮太陽觀賞 北美洲部分地區於本港時間昨日凌晨一時許上演日全食。這次日全食的全食帶從大洋洲東部開始，經過太平洋東部、墨西哥，由德州進入美國，一路往東北移動，橫跨美國15個州份，之後轉到加拿大安大略省南部，在紐芬蘭與拉布拉多省結束，全程逾4分鐘。日全食所到之處天色突然轉為昏暗，數千萬名民眾在各地一同觀賞難得一遇的奇景。

墨西哥境內觀測到的日全食階段最長，約有4分半鐘。日全食前一刻會產生「鑽石環效應」，先出現與日冕連成一片而形成的一點明亮光芒，閃閃發光像一顆鑽石。這次是首度席捲北美洲大片地區的日全食，也將是2044年前在美國本土可見的最後一次日全食。

樂隊演奏《星球大戰》主題曲 墨西哥海濱度假小鎮馬薩蘭是首個觀看日全食的主要地點，當日有數千名民眾聚集在海濱長廊，戴上防護眼鏡靜候日食開始。月影接近太陽天色變暗之際，現場有樂隊演奏《星球大戰》電影主題曲，日全食期間全場一片歡呼。美國阿肯色州一個小鎮亦聚集200對情侶在月影下舉行婚禮，加拿大安大略省的尼亞加拉大瀑布亦有舉辦活動慶祝日全食，約有309人裝扮成太陽觀賞日食。

56歲的女子勞拉（Laura Uzzle）和丈夫布賴恩（Brian Uzzle）從美國科羅拉多州丹佛到俄亥俄州河畔等待日全食。她表示，很高興能夠在充滿小鳥和昆蟲的河岸上體驗日食，期間可觀察野生動物的變化。美國總統拜登就在社交平台分享短片，他在白宮露台戴上防護眼鏡望向天空，並留言指值得享受日食，但呼籲大家在觀賞時要謹慎保護眼睛。本報綜合報道