俄傳要求哈薩克準備10萬噸汽油

【本報綜合報道】烏克蘭接連出動無人機，源頭打擊俄羅斯境內煉油設施。英國傳媒周一引述消息報道，繼白羅斯同意提供汽油後，俄羅斯已經要求哈薩克斯坦建立10萬噸汽油緊急儲備，以備不時之需。

哈薩克斯坦截至今年底前限制燃料出口，但知情業內人士透露，哈薩克斯坦已經與俄羅斯達成協議，容許俄方使用汽油儲備。惟哈薩克斯坦能源部長顧問伊利亞索夫（Shyngys Ilyasov）表示，當局尚未收到俄羅斯能源部有關請求；俄羅斯能源部拒絕回應報道。消息人士表示，哈薩克斯坦汽油儲備截至上周五約36萬噸，柴油及航空煤油庫存分別約43.53萬噸及10.1萬噸。

烏襲俄煉油設施礙產能 俄羅斯通常是燃料淨出口國和供應國，但煉油設施遇襲嚴重影響產能，截至上月底造成約14%初級煉油產能癱瘓。雖然俄羅斯表明國內燃料市場形勢穩定，庫存充足，但上月開始實施汽油出口禁令，防止燃料嚴重短缺，為期半年。禁令不適用於哈薩克斯坦等歐亞經濟聯盟會員，也不適用於蒙古等與俄羅斯有燃料供應協議的國家。貿易商警告如果燃料短缺惡化，禁令範圍可能擴大。