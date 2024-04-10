瑞士傳擬6月辦烏和平峰會

邀百國參加 華未同意

知情人士透露，會議可能6月16日至17日舉行，或選址盧塞恩（Lucerne）。瑞士計劃邀請80個至100個國家參加，不清楚多少領導人願意出席。瑞士外交部發言人表明，會議日期及地點尚未確定，強調除了烏克蘭、俄羅斯、歐洲外，傾聽全球南方國家意見也很重要，它們將發揮關鍵作用推動俄羅斯加入和平進程，也是瑞士與中國、印度、巴西、南非、沙特阿拉伯保持密切聯繫的原因。