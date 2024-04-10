瑞士傳擬6月辦烏和平峰會
【本報綜合報道】美國傳媒周一引述消息報道，瑞士計劃今年6月中主辦高級別烏克蘭和平峰會，主要邀請全球南方國家參加，最早可能周三正式宣布計劃。瑞士認為中國出席將左右峰會的可靠程度，惟中方尚未同意參加峰會。
邀百國參加 華未同意
知情人士透露，會議可能6月16日至17日舉行，或選址盧塞恩（Lucerne）。瑞士計劃邀請80個至100個國家參加，不清楚多少領導人願意出席。瑞士外交部發言人表明，會議日期及地點尚未確定，強調除了烏克蘭、俄羅斯、歐洲外，傾聽全球南方國家意見也很重要，它們將發揮關鍵作用推動俄羅斯加入和平進程，也是瑞士與中國、印度、巴西、南非、沙特阿拉伯保持密切聯繫的原因。
瑞士歷來在歐洲衝突中保持中立，正在尋求讓各國參與幫助結束俄烏戰爭。烏克蘭提出的和平方案要求尊重國家領土完整和主權、俄羅斯撤軍、確保核及糧食安全，並希望與俄羅斯接觸前就關鍵原則達成廣泛協議。
瑞士聯邦主席阿姆赫德認為，瑞士希望建立由金磚國家、阿拉伯世界、全球南方國家組成的廣泛聯盟，惟俄羅斯不太可能參加峰會首輪討論。
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