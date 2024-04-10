用自動駕駛撞車身亡 Tesla與司機家屬和解

2018年於加州高速撼欄 避過審訊 美國電動車公司特斯拉（Tesla）前天與2018年使用旗下自動駕駛系統（Autopilot）撞車身亡司機家屬達成和解，未有披露賠償金額，成功避過開庭審訊。部分專家對此感到驚訝，或為未來其他同類案件開創先例。Tesla及死者家屬暫未回應。

案情指，終年38歲的台裔美國蘋果公司工程師黃偉倫（Walter Huang）2018年3月23日早上駕駛Tesla旗下Model X上班期間，曾在加州山景城附近101號高速公路開啟自動駕駛系統。惟其電動車在行駛途中突然轉向，最終以時速114公里撞向高速公路護欄，導致黃偉倫數小時後傷重死亡。

仍未釐清責任 黃偉倫家屬翌年入稟加州法院，質疑Tesla有否誇大自動駕駛系統功能，以及Tesla有否採取足夠措施去防止客戶濫用上述系統。另外，死者家屬認為Tesla應就有關交通事故負責，理由是部分司機覺得自動駕駛系統安全，可在高速公路上使用。

另一邊廂，Tesla認定黃偉倫應該負責，理由是死者雙手在出事前6秒沒有放在軚盤，加上他早已得悉其Model X曾在101號高速公路出現問題，甚至在事發時使用手機玩遊戲等。

賠償金額保密 經過漫長對峙，Tesla終於表示，公司同意與黃偉倫家屬達成和解，從而結束多年訴訟，同時要求法官封存賠償金額，藉此作為談判一部分。直至前天，原告律師表示，其當事人與Tesla已經達成和解，內容保密。根據議程，此案原定前天開始遴選陪審團，最快明天開始開庭陳述，預料審理工作持續數周時間。

針對自動駕駛系統問題，美國司法部及證券交易委員會（SEC）正調查Tesla有否在該系統性能方面誤導客戶及投資者。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）多年來亦調查上述系統及相關更高階技術，憂慮其沒有足夠內置防護來確保司機正確使用，至今已發起超過40宗調查。本報綜合報道

涉事Model X撞車後起火。 黃偉倫雙手在出事前離開軚盤。