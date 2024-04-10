不滿華人赴美遭盤查 中方提交涉

【本報綜合報道】中國駐美國大 使館發言人周一指摘，美國邊境執法人員近年持續無端滋擾、盤查、遣返中國赴美人員，特別是留學生、學者。中國駐美國大使館及總領館已經向美國務院、白宮國家安全委員會、國土安全部、海關及邊防局等多個美方部門提出交涉，中方堅持「發生一宗，交涉一宗」，直至問題得到解決。

發言人表示，2021年7月至今遭美方無端滋擾盤查遣返的中國公民近300人，其中超過70人是持有合法有效材料的留學生。去年11月以來，華盛頓杜勒斯國際機場發生10宗中國留學人員入境時受滋擾、盤查並被注銷簽證遣返事件。去年12月，一名中國赴美訪學人員在上址入境時，遭盤查3輪合共10小時，被詢問是否中共黨員等問題，最後遭注銷簽證並永久禁止入境美國。

稱干擾兩國人民來往 中方批評美方的做法遠遠超出正常執法範圍，帶有強烈意識形態偏見，嚴重侵犯當事人正當合法權益，嚴重干擾中美正常人員來往，嚴重違背中美元首關於加強和便利兩國人文交流的共識。中方強烈不滿，堅決反對，敦促美方停止打着所謂國家安全的幌子滋擾來美中國公民，停止毒化兩國關係的民意環境，停止阻礙兩國人民友好交流。