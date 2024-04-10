加情報局指華兩度干預大選

【本報綜合報道】加拿大早前宣布調查外國干預當地選舉的行為，加拿大安全情報局周一在官方調查聽證會表示，中國干預加拿大最近兩次分別在2019年及2021年舉行的大選。當地傳媒指出，這是至今中國涉嫌政治干預加拿大的最明確證據。

上述兩場選舉均由加拿大總理杜魯多和其所屬自由黨勝出，前年有媒體披露外國干預選舉的消息之後，反對派國會議員提出不滿並且施壓，杜魯多因此而成立委員會調查。周一的聽證會公布絕密簡報文件，顯示加拿大安全情報局知道中國在過去兩次大選中，「具欺騙性地暗中干預」。加拿大安全情報局指出，這兩次選舉干預活動務實，主要側重於支持在與中國政府有利害關係的議題被認為「親中」或「中立」者。

稱干預者無法律或政治後果 文件稱，加拿大安全情報局2018年6月至前年12月向眾多內閣部長提供34份有關外國干預的簡報，包括有關最近兩次大選，杜魯多2021年2月和前年10月聽取簡報。文件結論是國家行為者成功干預，原因是幾乎沒有法律或政治後果，意味這是低風險、高回報。情報分析人士及保守黨指摘，杜魯多政府打擊中國干預做得不夠。