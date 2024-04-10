特朗普：墮胎權應由各州決定

發片交代立場 圖避免流失選民 美國11月迎來總統選舉，前總統特朗普夠票成為共和黨總統候選人，極有機會再與民主黨代表、現任總統拜登對壘。他在周一發布短片提及是否禁止墮胎應由各州自行決定，沒有進一步說明詳情。美媒分析，特朗普此舉目的是要把選舉聚焦在應對經濟及非法移民等議題。

距離總統選舉尚餘超過半年時間，民主、共和兩黨總統候選人到底是否支持墮胎權一直是焦點議題之一。該段前天在自家社交平台Truth Social發放的影片，特朗普迴避全國應否限制墮胎立場，僅指其現時觀點有所改變，並說：「既然從法律立場來說，在大家想有墮胎權地方就可以墮胎，因此各州將根據投票、立法或兩者同時發生情況下作出決定。」談及到底懷孕多少周後不可墮胎，他沒有正面提及，僅說「許多州份情況將有不同」，又指部分州份難免或較國內其他地區保守，「這完全取決於人民意願」。

料聚焦經濟及非法移民議題 《華爾街日報》估計，特朗普改變反對墮胎立場能夠化解民主黨及選民質疑，同時把選舉焦點放在如何解決國內經濟及應對非法移民等問題。

另有外國傳媒形容特朗普在墮胎立場態度變得曖昧，原由可能是國內保守派主張得不到廣大民眾支持，即使共和黨人亦難以界定明確立場，特朗普此舉可留給自己一些空間，試圖留住基本票源之餘，同時避免流失中間選民。

共和黨屢因墮胎問題失支持 2022年6月24日，美國聯邦最高法院推翻確立女性墮胎權受憲法保障的「羅訴韋德案」。特朗普事後表示他在卸任前提名多位保守派大法官進入聯邦最高法院，導致夠票推翻以上案例，對此感到驕傲，卻在宣布競選總統後絕口不提。根據民調顯示，共和黨在女性墮胎問題屢次失去民意支持。

然而，當地反墮胎團體負責人表示失望。她批評特朗普建議把墮胎權交由各州自行決定，即等同把全國應否禁止墮胎發言權讓給民主黨人。另有保守派指摘特朗普，在全國禁止墮胎議題沒有盡力。本報綜合報道