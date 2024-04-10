無人機來襲 以軍艦載鐵穹擊落

【本報綜合報道】以色列國防軍周一公布，使用艦載型鐵穹防空系統，攔截一架入侵南部紅海港口城市埃拉特的無人機，是該系統在2022年11月部署以來首次實戰。有海灘遊客拍下攔截瞬間，可見兩枚導彈先後擊中目標無人機，發出巨大閃光。

艦載型鐵穹防空系統名為C-穹頂（C-Dome）防空系統，由以色列海軍薩爾6型輕型護衞艦搭載。以軍表示，一個可疑空中目標周日午夜前從東面飛入以色列領空後，埃拉特響起無人機滲透警報，海軍追蹤目標並使用C-穹頂防空系統擊落，未造成傷亡或財產損失。

另外，美國中央司令部周一通報，美方部隊在也門薩那時間當天中午12時15分至下午2時40分，成功攔截並摧毀也門叛軍青年運動控制區內一個裝有兩枚待發導彈的防空系統及一個地面控制站，並在紅海上空擊落一架由青年運動發射的無人機。周日上午約8時，一枚反艦彈道導彈從青年運動控制區射向亞丁灣，當時聯軍艦艇為懸掛馬紹爾群島國旗的貨輪希望島號護航，沒有傷亡或損毀報告。