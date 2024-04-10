巴勒斯坦申入聯 安理會審議

【本報綜合報道】聯合國安全理事會周一同意重新審議巴勒斯坦成為聯合國正式會員的申請，目標下周四得出結論。美國認為巴勒斯坦正式加入聯合國的問題，應該由以色列和巴方談判決定；以色列表明反對巴勒斯坦成為聯合國會員。

下周四將有結論

巴勒斯坦目前是聯合國非會員觀察員國，巴勒斯坦自治政府上周正式要求聯合國安全理事會重新審議2011年提交的成為聯合國正式會員申請。聯合國安全理事會周一舉行閉門會議後，輪值主席國馬耳他決定把申請交由聯合國接納新會員委員會處理。委員會將評估申請，若符合要求便提上聯合國安全理事會表決，需要獲得至少9票贊成及沒有常任理事國否決，之後再交由聯合國大會表決。