華轟美褻瀆加薩停火決議案
【本報綜合報道】中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵周一在聯合國大會否決權使用會議上批評，美國代表宣稱已經獲得通過、要求巴勒斯坦加薩地帶立即停火的第2728號決議不具約束力，其言行不符合作為聯合國安全理事會常任理事國身份，褻瀆作為聯合國安全理事會成員應該承擔的責任，嚴重損害聯合國安全理事會權威和信譽。
美指無約束力 中方不滿
戴兵指出，美國作為對以巴問題當事方有重要影響力的國家，卻一再阻撓聯合國安全理事會就停火發聲，並先後4次否決聯合國安全理事會推動實現立即停火的行動努力。此後美方提出決議草案，但在最核心的停火問題上含糊其詞，實質是企圖通過為停火設置前提條件，挾持聯合國安全理事會為其錯誤的政策主張背書。中國與阿爾及利亞、俄羅斯上月22日在聯合國安全理事會對美國提出的加薩地帶局勢決議草案投下反對票，是充分考慮到阿拉伯國家對該草案的嚴重關切和強烈不滿。
戴兵強調，第2728號決議是加薩地帶衝突爆發5個多月後，聯合國安全理事會通過首份明確要求立即停火的決議，具有約束力，必須全面執行。中方敦促以色列鄭重履行聯合國會員國義務，立即停止對加薩地帶的軍事進攻，解除對當地的封鎖和對人道物資進入的人為設障等；同時敦促美國維護聯合國安全理事會權威，認真落實並推動以色列全面落實有關決議，中方支持聯合國安全理事會根據形勢發展，採取進一步必要行動。
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