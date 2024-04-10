華轟美褻瀆加薩停火決議案

美指無約束力 中方不滿

戴兵指出，美國作為對以巴問題當事方有重要影響力的國家，卻一再阻撓聯合國安全理事會就停火發聲，並先後4次否決聯合國安全理事會推動實現立即停火的行動努力。此後美方提出決議草案，但在最核心的停火問題上含糊其詞，實質是企圖通過為停火設置前提條件，挾持聯合國安全理事會為其錯誤的政策主張背書。中國與阿爾及利亞、俄羅斯上月22日在聯合國安全理事會對美國提出的加薩地帶局勢決議草案投下反對票，是充分考慮到阿拉伯國家對該草案的嚴重關切和強烈不滿。