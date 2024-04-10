內塔尼亞胡：已定地面攻拉法日期

【本報綜合報道】以色列總理內塔尼亞胡周一表示，已經定出向巴勒斯坦加薩地帶南部拉法市採取地面攻勢的日子，但未有透露是哪一日，只聲稱將發生，強調要取得勝利，就要進入拉法並殲滅藏身當地的恐怖分子。

法埃約促請停攻擊 法國總統馬克龍、埃及總統西西、約旦國王阿卜杜拉二世發表聯合聲明，要求以色列不要對拉法市發動進攻，否則會帶來危險的後果，並敦促以色列不要拖延，立即履行聯合國安全理事會的決議，停止與哈馬斯的戰爭。

美國國務院發言人米勒表示，美方仍然未知悉以色列進攻拉法的日期，但重申不希望看到以軍對拉法的全面入侵，強調拉法是加薩地帶流離失所民眾的最後避難所。

內塔尼亞胡表示，已經收到以色列與回教激進組織哈馬斯在埃及開羅會談的詳細報告，會持續努力實現以方的目標，首先是釋放所有人質，並且徹底戰勝哈馬斯。以色列反對派領袖拉皮德到訪美國首都華盛頓，與美國國務卿布林肯會晤，表示與哈馬斯達成釋放人質協議面臨困難，不過亦是可行，因此應該去做。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比周一表示，美國歡迎周日有逾300輛運載人道主義物資的貨車進入加薩地帶，但會繼續向以方施壓，容許每日進入加薩地帶的貨車數量增至350輛。