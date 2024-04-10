伊朗外長出席駐敍新大樓啟用

指控美需對空襲負責

以色列空襲行動炸毀伊朗大使館旁邊的領事服務大樓，新選址就在附近，此前是一間伊朗與敍利亞汽車合資企業的總部，阿卜杜拉希揚及米格達德周一出席啟用儀式，之後一同前往醫院探望空襲傷者。二人會談後舉行聯合記者會，阿卜杜拉希揚指控美國需要對空襲負責，美國和兩個歐洲國家沒有譴責襲擊，證明美國向以色列的罪行「開綠燈」。他重申伊朗會繼續支持敍利亞政府，敍利亞的安全就是中東地區的安全。米格達德表示，敍利亞與區內的抵抗勢力會站在一起。