伊朗外長出席駐敍新大樓啟用
【本報綜合報道】以色列上周一空襲伊朗駐敍利亞首都大馬士革大使館後，伊朗外交部長阿卜杜拉希揚周一在大馬士革出席伊朗大使館新領事服務大樓啟用儀式，並會見該國總統巴沙爾‧阿薩德及外交部長米格達德。
指控美需對空襲負責
以色列空襲行動炸毀伊朗大使館旁邊的領事服務大樓，新選址就在附近，此前是一間伊朗與敍利亞汽車合資企業的總部，阿卜杜拉希揚及米格達德周一出席啟用儀式，之後一同前往醫院探望空襲傷者。二人會談後舉行聯合記者會，阿卜杜拉希揚指控美國需要對空襲負責，美國和兩個歐洲國家沒有譴責襲擊，證明美國向以色列的罪行「開綠燈」。他重申伊朗會繼續支持敍利亞政府，敍利亞的安全就是中東地區的安全。米格達德表示，敍利亞與區內的抵抗勢力會站在一起。
伊朗國營傳媒報道，阿卜杜拉希揚在敍利亞期間闡述伊朗回應以色列空襲的外交、法律、國際措施，並透過恰當外交渠道強調美國政府的責任，讓全世界意識到以色列已經越過所有紅線，違反國際法及條約。敍利亞總統府表示，巴沙爾‧阿薩德與阿卜杜拉希揚討論巴勒斯坦加薩地帶問題，以及區內的更廣泛局勢。
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