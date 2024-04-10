以秘密練攻伊朗核設施

對方早揚言報復使館受襲 傳演習反擊 以色列空襲伊朗駐敍利亞首都大馬士革大使館至今超過一周，公開表明必定報復的伊朗尚未出手，導致中東地區陷入高度不安狀態。有總部設在英國的阿拉伯網上媒體周一引述西方國家安全官員指出，以色列近日秘密展開空軍演練，準備一旦伊朗直接攻擊以色列，就打擊伊朗境內核設施及其他關鍵基建報復。

以色列上周一對伊朗大使館的轟炸行動被指是前所未有，伊朗視之為領土受襲。外界關注伊朗的報復方式，是繼續透過其領導的「抵抗軸心」武裝勢力，從黎巴嫩、敍利亞、伊拉克、也門發動攻擊，抑或直接從本國領土實施長程攻擊。以色列總理內塔尼亞胡上周四表明，伊朗多年來採取針對以色列的行動，方式包括直接及透過代理人，以方也對伊朗及其代理人採取針對性的行動，包括防禦層面及進攻層面。

美指伊借代理人出手 不過，美國傳媒周一引述知情人士指出，美國情報顯示伊朗可能不直接攻擊以色列報復，而是繼續由區內代理人出手。報道提到，伊朗對報復行動會導致地區局勢「戲劇性」地升級保持警惕，不想給予美國或其盟友有藉口直接攻擊伊朗。美方目前相信，伊朗及其代理人武裝組織不會攻擊美國駐中東地區部隊或其他資產，但伊朗同時不完全指揮及控制所有代理人，所以不能夠完全排除美國資產受襲的可能性。

美國情報評估指出，伊朗已經要求數個武裝組織同步利用無人機及導彈，對以色列發動大規模攻勢，最快本周行動，但目前不確定是否會等待回教齋戒月結束；上月10日至周二為回教齋戒月。知情人士強調，有關威脅是清晰及可信，伊朗準備好發動襲擊，只是等待適當的時間。美國國防部長奧斯汀及以色列國防部長加蘭特周一通電話，奧斯汀重申美方全力支持以色列，在面對伊朗及其代理人威脅時的防禦。

料駐敍伊美軍風險高 若伊朗與以色列正面交火，就算美國公開表明與伊朗大使館被炸一事無關，區內美方部隊將無可避免地捲入衝突。美國目前在多個中東地區國家派駐部隊，當中以駐守敍利亞及伊拉克的部隊屬於高風險目標。美國傳媒日前報道，奧斯汀已經批准艾森豪威爾號航空母艦打擊群在中東地區的部署行動延長，繼續留守紅海應對也門叛軍青年運動攻擊。該航空母艦打擊群去年10月從本土出發，原定上月底啟程回國。

另一方面，黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉周一發表講話，指出伊朗最高精神領袖哈梅內伊及其他伊朗機關決定直接回應以色列的空襲，但不同以往，伊朗的回應不會發生在另一個國家。他重申真主黨支持伊朗採取軍事行動，稱這是伊朗的自然權利。本報綜合報道