湖北校長姦殘障女學生 二審維持原判

【本報綜合報道】湖北省隨州市隨縣博愛特殊教育學校校長劉愛業前年被揭多年來在校內性侵多名殘障女學生，最初因強制猥褻罪成被判囚3年半，再審因強姦罪成重判13年有期徒刑。他其後提起上訴，強姦案被害人家屬前天透露，案件二審維持原判。

另猥褻罪成 共囚15年 劉愛業多次在校長辦公室及學生寢室，撫摸及揉捏數名未成年學生胸部等私隱部位，直至前年12月被隨縣人民法院判處有期徒刑3年半，受害者家屬及公眾質疑裁決過輕。去年6月，隨縣宣布審查劉愛業強制猥褻案件，最終查明被告涉嫌強姦罪，判囚13年，剝奪政治權利3年，與原判決併罰，決定執行有期徒刑15年。此外，他同時被禁止從事密切接觸未成年人工作，需要賠償附帶民事訴訟原告塗××經濟損失約9,342元人民幣（約一萬港元）。

對此，劉愛業提起上訴，認為自己不構成強姦罪，案件二審上月19日開庭審理。受害人家屬前天收到隨州市中級人民法院判決書，內容顯示二審維持原判。法院判決認為，劉愛業強行與被害人發生性關係及實施強姦，已構成強姦罪，由於他始終不如實供述，依法不予從輕處罰。隨州市中級人民法院重申原判事實清楚，證據確實充分，適用法律正確，量刑適當，程序合法，依法應予維持。