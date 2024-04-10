與女失散16年 父向拐子婆索償

【本報綜合報道】廣東省深圳市一名父親16年前被拐走女兒，直至去年3月才透過警方尋回，並安排對方回來深圳讀書。內媒前天報道，他已入稟龍崗區法院，索償180多萬元人民幣（約194萬港元），案件明天將會開庭審理。

深圳拐往四川 去年重聚 父親蔡先生表示，他的女兒蔡佳玲2008年在龍崗區龍東東聯商場被女子張×君拐走，再帶到四川省廣安市，由一名80多歲長者照顧，又指愛女年幼時被告知是被家人遺棄，而且生活狀況不好。由於張×君本身亦有一名兒子，他不理解對方為何要拐走其女兒，並強調對方行為給孩子帶來巨大傷害，希望法律能夠嚴懲張女。

起訴書顯示，張×君當年見蔡××（指蔡佳玲）一人獨自玩耍，便以糖果為誘餌，再拐走帶回四川老家撫養，直至去年3月19日被帶到當地派出所接受調查。深圳龍崗區檢察院表示，張女拐騙兒童犯罪事實清楚，證據確實，應當以拐騙兒童罪追究其刑事責任，由於犯罪後自動投案，認罪認罰，可依法從輕或減輕處罰。