花蓮再現4.9級餘震 多地有震感

【本報綜合報道】台灣花蓮縣對出海域上周三發生黎克特制7.5級強震，共釀成13死，1,146人受傷，尚有6人失蹤。搜救人員前天在太魯閣公園砂卡礑步道搜索時發現一隻男鞋，懷疑屬於其中一名失蹤男子，正擴大搜尋行動。強震附近地點昨晨6時14分發生另一場4.9級餘震，台北市及新北市亦感受得到震感。

6名失蹤人士中，3人來自一戶游姓家庭，與一對澳洲籍新加坡夫妻同在砂卡礑步道失去聯絡，另有一名蕭姓男子在中和礦場下落未明。花蓮縣消防局特搜隊長簡弘丞昨稱，局方當天展開航拍任務時遇到落石，對搜救人員安全構成挑戰。他指昨天行動除了前往砂卡礑步道，亦會拍攝台8線及太魯閣複雜地形地貌，幫助後續救災。

8歲搜救犬尋3遊客遺體 另外，來自高雄市搜救犬羅傑（Roger）立下大功，成功找到3名遭土石掩埋遊客遺體，吸引許多網民關注。牠是一隻8歲拉布拉多犬，曾是緝毒犬，也在全台高級搜救犬考試獲榜首，過去參與多次搜救任務，包括2018年在地震倒塌的花蓮雲門翠堤大樓搜救，2020年至2024年亦在高雄市內多處山區搜救。

特搜隊員李信宏表示，砂卡礑步道多處坍方，羅傑動作敏捷，不怕高、不怕險，有驚無險地通過崩壁落差。他指在搜救過程中有時連自己都怕危險，羅傑卻不害怕，只想快速完成任務，直到回到指揮站，要上車休息時才腳軟，需要人攙扶才上得去，非常投入救災工作。