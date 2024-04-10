潮漲突殺到 釣客3座駕困河道 商家車旁賣廣告

學者指趁機蹭熱度 道義上感覺不好 湖南省新化縣數名釣客上周三駛車前往楓林街道三洲村資江江邊垂釣期間遇上水位突然暴漲，最終獲救無恙，卻未能及時駛走4輛汽車。內媒日前報道，當地網民曾直播受困車輛，另有商家甚至在汽車旁邊豎立廣告橫額。有律師坦言上述行為並不違法，不過一旦在直播期間拍到廣告標語，可能違反直播平台管理規定，相關直播帳戶或會受到相應懲罰。

由於資江上周三水位較低，大片河道裸露在外，吸引數名釣客駕車直闖河道中間位置釣魚。然而，水位同日突然上漲，眾人未能及時察覺，最終受困江中，需由救援人員駕船救走，無奈留下汽車。踏入同晚，4輛汽車中其中3輛停在地勢較低位置，一同被水淹沒，縱使水位翌日略有下降，3輛汽露出水面，仍然無法脫困。

稱已徵得車主同意 事發後，當地網民紛紛來到岸邊視察，甚至拍攝受困車輛照片。其中有人每天更新視頻，記錄汽車情況，另有商家在車輛旁邊豎起「×××黃牛肉」廣告橫額，遭外界質疑蹭熱度賣廣告。內媒隨後聯絡上述商家，對方宣稱自己正是其中一輛受困汽車車主親戚，事前徵得同意，並不覺得不妥。

談及為何未能及時移走汽車時，當地一支越野車救援隊成員提到，由於車輛所停位置地勢高低不平，加上稍大船隻無法靠近，因此無法施救。他亦指出，受困汽車當時無法前往地勢較高平坦地點，「如果能開到其他平坦的位置，還有可能用大一點的船給運出來」。

賠償須勘察後決定 對於車主會否得到賠償，某保險公司客服工作人員稱，假如車輛遇漲水被困河道後受損情況，屬於車損險理賠範圍，最終是否賠付還要根據理賠員現場勘察決定。另有學者認為，當別人遭受災難時去蹭熱度賣廣告，從社會道義上讓人感覺不太好，可能有違公序良俗，商家可在場設置一塊警示牌，提醒大家「洪水無情，不要在河道垂釣」，既收公益效果，企業亦達宣傳目的，也會得到廣大群眾支持及理解。本報綜合報道