馬英九晤北京市委書記 互提九二共識

【本報綜合報道】台灣前總統馬英九訪問中國大陸行程來到北京市最後一站，周一分別參觀盧溝橋、抗日戰爭紀念館、故宮博物院，晚上與北京市委書記尹力會面。馬英九參觀時表示，必須學會和平解決爭端，又強調「去中國化」不會成功。尹力與馬英九會面時表示，對花蓮地震的關注，指出北京市願意提供必要的幫助。

參觀盧溝橋故宮博物館 馬英九表示，紀念不只是回顧歷史，最重要是記取教訓。在參觀抗日戰爭紀念館時，談到有支持「台獨」派主張《開羅宣言》非國際條約，馬英九駁斥講這種話的人完全沒有國際法常識。他在中國大陸國台辦主任宋濤陪同之下到故宮博物院參觀，車隊直接從華西門駛入，隨後由故宮博物院院長王旭東親自導覽。他參觀後表示，任何所謂「去中國化」的行徑都不會成功，因為中華文化源遠流長，已經深植炎黃子孫血脈之中。

尹力周一晚上在北京飯店與馬英九會面時指出，長期以來馬英九堅持「九二共識」，反對「台獨」，為推動兩岸關係和平發展，深化兩岸交流交往作出重要貢獻。近兩年清明期間，馬英九率團訪陸祭祖尋根參觀訪問，充分體現作為炎黃子孫的家國情懷和民族大義。馬英九表示，兩岸之間存在歷史遺留下錯綜複雜的關係，也有交流往來所遺留的事務性問題，但因為有九二共識作為共同政治基礎，堅決反對「台獨」，才能夠擱置爭議、擁有互信、共創雙贏。他未來會繼續推動兩岸青年交流，為兩岸和平發展盡力。