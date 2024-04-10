德在日企業 近4成生產線遷離華

【本報綜合報道】日本德國商會與畢馬威會計師事務所近日進行一項調查的結果顯示，多達38%受訪的在日德國企業，正在把生產線從中國轉移到日本，有23%正在把區域管理職能從中國轉移到日本，主要出於經濟、政治和社會穩定因素。

上述調查有164間在日德企參與調查，報告於上月27日發表，其結果與另一項調查的結果互相呼應。日本對外貿易組織早前發布調查結果顯示，對於希望避免地緣政治、貿易和金融不確定性的外國企業而言，日本是具有吸引力的目的地。

主要出於政治經濟因素 富士通政策經濟師舒爾茨（Martin Schulz）表示，對德國企業而言，長久以來，中國勞工成本低廉，同時也是重要的成長市場。現在，外國企業需要考慮更多政治和地緣政治事務，也擔心像是產品從中國向美國出口，是否會變得更為困難，生產線轉移到日本可以降低被捲入中美貿易戰的風險。此外，目前中國經濟處於重組階段，不知道未來會如何。

日本德國商會主席舒曼（Marcus Schürmann）表示，地區採購和外包在日本很容易進行，加上日本有很多關鍵的全球大企業，也是很多德國企業考慮將區域管理職能設置在日本的原因。