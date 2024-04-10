華對講機巨企違禁訴令 遭美法院判全球禁售

【本報綜合報道】中國對講機巨頭深圳海能達通信股份有限公司近日遭美國法院判令全球禁售，源於海能達與美國電訊裝置製造商摩托羅拉的商業秘密及版權侵權訴訟案件。海能達已經撤銷該深圳案件的起訴，按要求暫停銷售相關產品，並向美國法院申請撤銷上述判令，近日在美國進行聽證。

處每天780萬元罰款 海能達周一發出公告，表示近日收到美國法院的判令，認定該公司未能夠完全遵守其禁訴令，臨時禁止該公司在全球範圍內銷售雙向無線電技術的產品，並處以每天100萬美元（約780萬港元）罰款，直至該公司完全遵守禁訴令為止。

公告顯示，海能達前年6月向深圳市中級人民法院訴請公司全新設計開發的產品，不侵犯美國摩托羅拉解決方案公司及其馬來西亞公司的商業秘密和版權。摩托羅拉其後向美國伊利諾伊州聯邦地區法院提交禁訴令動議，要求海能達撤回起訴。美國法院上月25日批准該動議，同月29日命令海能達退出該訴訟，但海能達違反要求。