水餃麵連鎖店疑致食物中毒 暫仍可營運

【本報綜合報道】台灣台北市6名民眾周日晚上到北投區連鎖水餃麵食品牌八方雲集北投公館店，購買鍋貼及粟米濃湯當晚餐，其中4人陸續出現嘔吐、腹瀉、惡心等症狀並到醫院就醫，疑為食物中毒。八方雲集周二回應表示，衞生局發現的門店問題當天會改善完畢，因目前仍然是疑似案件，所以門店正常營運。

台北市衞生局周一接報後，立即到該店進行衞生稽查，發現三大缺失，包括冰箱層架風扇未清潔，冰箱溫度高於攝氏負18度、出現牆身剝落情況。當局限期該店周四前改善，覆查如未完成，將依食品安全衞生管理法罰款6萬至2億元新台幣（約1.46萬至4,900萬港元）。

八方雲集表示，身體不適的食客確定來自同一家庭，當日有160名顧客食用粟米濃湯及鍋貼，但總部及門店目前未接獲其他人不適的情況。對於衞生局提出的缺失，八方雲集指出，冰箱溫度不足是因為當天繁忙時間頻繁開關所致，最近地震頻繁難免令店舖牆身部分剝落，店方會在最快時間內依當局建議限期前改善。