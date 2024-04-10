岸田文雄抵華盛頓 料商太空新科技等合作

【本報綜合報道】日本首相岸田文雄周一抵達美國華盛頓，是2015年以來再有日本首相國事訪問美國。他表示此行將向世界展示美日關係比以往更堅如磐石，今日將與美國總統拜登會談，預料討論在太空、能源、新興技術、量子計算等領域合作。

與美菲總統三邊會談 岸田文雄與夫人岸田裕子乘坐專機抵達華盛頓，二人落機後由美國駐日本大使伊曼紐爾迎接。岸田文雄明日將向美國國會參眾兩院發表演說，是已故日本前首相安倍晉三以來，第二位在美國國會發表演說的日本首相。他將向美國國會表明，日本準備好在全球問題上合作，繼續支持烏克蘭自衞，以及努力推動日本經濟發展。同日，他將與拜登、菲律賓總統小馬可斯舉行三邊會談，討論南海等議題。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比表示，美日菲三國在南海等地區的戰略目標、利益、關注日漸相同，將尋找方法繼續深化三國的合作，確保一個自由開放及繁榮安全的印太區。今次美日菲三邊會談，被指是協調應對中國在台灣海峽及南海的活動。

伊曼紐爾周一在智庫戰略與國際研究中心的活動發言，批評中國不斷對日菲等國家使用脅迫及施壓手段；日駐美大使山田重夫指，三邊會談將討論對中國的整體方針。