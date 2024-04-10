中俄外長會談 指北約不應插手亞太

【本報綜合報道】中國外交部長王毅周一在北京市與俄羅斯外交部長拉夫羅夫舉行工作會談，會後兩人會見記者。王毅表示中俄雙方視彼此為優先合作夥伴，雙邊關係提升至歷史最高水平；又稱中方反對集團對抗，北約不應該手伸向亞太地區。拉夫羅夫透露雙方談及構建歐亞安全的任務，將在打擊恐怖主義方面繼續加強合作。

雙方視彼此為優先合作夥伴 王毅表示，為了進一步鞏固和發展中俄關係，雙方要做到「五個始終」，分別是始終遵循元首外交的戰略引領、始終堅持「不結盟、不對抗、不針對第三方」的原則、始終在大是大非面前堅守正道、始終在合作中追求普惠共贏、始終推動平等有序的世界多極化。他表示，中俄堅持永久睦鄰友好，深化全面戰略協作，打造完全不同於冷戰時期的大國關係新範式，對維護全球戰略穩定、推動新興大國合作都有不可替代的重要價值。

拉夫羅夫指出，長期以來，歐洲－大西洋安全體系以北約和歐洲安全合作組織的形式存在，但是該體系正在把自己從現有可以開展具重要意義的談判，並基於利益平衡達成某種共識的體系列表中排除，俄中商定與志同道合者就歐亞安全問題開啟對話。他又提到，俄中將繼續進行反恐合作，包括在莫斯科州克羅庫斯城音樂廳襲擊事件發生後的多邊機制範圍內合作。