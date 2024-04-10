台海軍司令赴美海空暨太空研討會

【本報綜合報道】台灣海軍司令唐華訪問美國，周一出席在華盛頓舉行的海空暨太空研討會。他指出，台美軍事訓練交流永遠不會說夠，台美協同作戰能力會隨時間、裝備及人員等改變。台灣傳媒昨日引述美國國務院回覆指，美方正在密切關注中國大陸以灰色地帶戰術擾台的行動，持續敦促各方保持克制。

唐華與台駐美軍事代表團團長魏中興等人，出席海空暨太空研討會並到多個展場參觀，與廠商互動。被問及有否與美方討論應對解放軍對台施壓時，唐華表示解放軍並非只針對台灣而來，行動範圍可能還包括東海及南海，認為這是全球性的問題，應思考如何應對。他不願多談此行是否與美國軍方高層互動，只稱重點將是尋找合作機會，並與國際接軌。與會美國軍方高層強調以規則為基礎的國際秩序，稱這也是全球共識。

國民黨副主席訪美國務院 另一方面，國民黨副主席夏立言周日飛抵美國華盛頓，與國際事務部主任黃介正及駐美代表處同事會合，展開為期6天的馬拉松式拜會行程。他周一赴美國國務院拜會美方行政部門官員，未透露與誰會晤，僅稱針對各種議題交換意見，說明國民黨的立場。台灣傳媒報道，會談主題圍繞在台灣選後新政局，未來的台美關係和兩岸關係，以及國民黨改革。

唐華