解放軍南海連日海空戰巡護主權

【本報綜合報道】因應美國、菲律賓、日本、澳洲周日在南海的菲方專屬經濟區海域首次舉行多邊海上合作活動，中國解放軍南部戰區同日起在南海組織聯合海空戰巡，表示戰區部隊持續加強練兵備戰，全時保持高度戒備，堅決捍衞國家主權安全，維護南海地區和平穩定。

南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校周二表示，該戰區周日至周一組織海空兵力，在南海海域開展戰機巡邏警戒、海空聯合突擊、艦艇編隊戰備巡航等演訓活動。南部戰區周日在南海海域組織聯合海空戰巡時表示，一切攪局南海、製造熱點的軍事活動盡在掌握。菲律賓武裝部隊周一表示，成功與美國印太司令部、澳洲國防軍、日本自衞隊首次實施多邊海上合作活動，合共派出6艘艦艇及4架飛機參與。

《解放軍報》周二報道，解放軍海軍某支隊組成艦艇編隊，近日赴某海域展開實戰化訓練；當抵達訓練海區後不久接到「敵情」通報，艦艇快速佔領攻擊陣位，並在目標進入副炮射程後下達開火命令。在持續數天的海上訓練中，編隊也克服複雜海況影響，圍繞航行補給、損害管制、綜合攻防等科目進行專攻精練，提升官兵應急處置、協同作戰能力。

馬尼拉爆發反華示威 另外，菲律賓首都馬尼拉周二爆發反華示威，大批民眾遊行前往中國大使館位於馬卡蒂世貿中心的領僑處，抗議中方在南海的進犯性行為。

示威者高叫「中國離開！」等口號，指摘中國在南海對菲律賓人民的侵略，要求中國承認2016年國際仲裁庭裁決、停止騷擾菲律賓漁民及菲律賓補給任務。