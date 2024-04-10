高科技軍事開拓 AUKUS擬與日合作

推動第二支柱 加拿大亦冀參與 澳洲、英國、美國2021年9月締結三方安全夥伴關係（AUKUS），加強在印太地區的外交、安全、國防合作。三國國防部長周一發表聲明，宣布考慮與日本在AUKUS關於先進能力發展的「第二支柱」（Pillar II）展開合作。加拿大同日表示考慮加入「第二支柱」，並探討引入「第一支柱」攻擊核潛艇的可能性。

澳英美三方安全夥伴關係分為兩大支柱，「第一支柱」為英國及非核武國澳洲研製使用常規武器的核動力潛艇；「第二支柱」涉及八大核心科技，分別是海底能力、量子科技、人工智能及自主化、先進網絡、高超音速及反制高超音速能力、電子作戰、創新、資訊共享。美國國防部長奧斯汀、英國國防大臣夏博思、澳洲國防部長馬爾斯在聲明指出，基於日本在相關領域的優勢，以及與澳英美三國各自的密切雙邊國防關係，所以考慮與日本在「第二支柱」合作，強調締約國決心為本國部隊提供先進軍事能力，有信心在「第二支柱」與理念接近的夥伴合作有利實現這目標。

日本防衞大臣木原稔周二表示，就探討與澳英美三方安全夥伴關係合作上，認識到重要性的同時，也推動有助於強化日本防衞能力的舉措。日本內閣官房長官林芳正指出，澳英美三方安全夥伴關係有助印太地區的和平及穩定，日方今後將與對方展開探討。

未打算擴大締約國數量 澳洲總理阿爾巴內塞周二指出，雖然日本是澳洲的緊密夥伴，但沒有計劃安排日本成為新締約國，強調前一天發布的聲明不是關於擴大締約國數量，只是涉及在「第二支柱」可以與日本合作的機會。馬爾斯亦為聲明澄清，澳英美三國可以與日本在特定科技項目合作，但不會變澳日英美四方安全夥伴關係。

與此同時，加拿大政府周一發布新一份國防政策文件，總理杜魯多表示加拿大正在探討加入「第二支柱」的可能性，指出印太地區盟友以強大及緊密的方式合作很重要，更透露已經就加入澳英美三方安全夥伴關係，與相關締約國展開對話。值得留意的是，上述國防政策文件提出為了保護加拿大的海岸線，採購新一代常規動力潛艇，但杜魯多沒有排除轉用核動力潛艇的可能性，強調要保護加拿大的北極海域。

華斥小圈子 冷戰思維 中國外交部發言人毛寧周二表示，澳英美三國建立安全夥伴關係，本質上是通過基於小圈子的軍事合作，挑動陣營分裂及軍事對抗，屬於典型的冷戰思維，加大核擴散風險，加劇亞太軍備競賽，破壞地區和平穩定，中方對此表示嚴重關切及反對。針對該安全夥伴關係與日本合作的問題，她提到由於近代軍國主義的侵略歷史，日本應當反省侵略歷史，摒棄搞軍事安全小圈子的做法，真正走和平發展道路。本報綜合報道