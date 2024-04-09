國際強烈譴責下 以色列施緩兵計

加薩危機進入十分複雜的階段。

以往以色列與哈馬斯等巴勒斯坦武裝之爭，主要是在戰場，以軍是有信心與能力執行其種族清洗政策。但以色列的種族主義行徑太囂張，殺害的加薩人民數目龐大，手段殘酷，且經國際媒體和國際救援組織揭露和作證，以色列政權也大言不慚地忽視任何國際的勸喻，更專門殺害媒體記者和國際救援人員，由此引起眾怒，國際上群情洶湧，美國及西方國家的庇護難以再掩飾、阻嚇。於是，加薩危機正由於以色列的狂妄，受國際輿情反對，美西方的維護亦同樣受其國內民情輿情左右，以軍在加薩的進度，便與哈馬斯等的抗戰和國際輿論、國際政治批判相競爭，看誰可先壓倒誰。

補充武器 整編軍隊 上月底聯合國安理會通過決議要求停戰和釋放人質，以色列備受國際壓力，連美國也被迫棄權讓決議通過。4月5日聯合國的人權理事會又通過決議，指摘以色列在佔據的巴勒斯坦包括加薩和東耶路撒冷的人權問題，認為可能犯了戰爭罪行，要求各國停止輸送武器給以色列。決議不具約束性，但反映聯合國的立場，對以色列的國際關係打擊極大，且個別國家，包括歐盟內的匈牙利、斯洛伐克等，都可據此阻止歐盟供應武器給以色列，對正面臨武器供應後繼不及的以色列，影響不小，更可進一步發酵，阻止美德供應武器。

當然，以色列極力游說反對，美國、德國亦落力阻撓決議的通過，可是投票結果是28票贊成，13票棄權，6票反對，得以通過。贊成者以中國為首，包括亞洲的印尼、馬來西亞，亦有歐盟的比利時、芬蘭，以及巴西等。歐盟的主要成員如法國、荷蘭棄權，印度亦是。反對者可說是以色列的死硬支持者，包括美國、德國、阿根廷和一些小國。一如聯合國最近的有關決議，美國已無力阻止大多數國家譴責以色列。以色列肆意殺害國際救援人員，使國際輿論一面倒，可惜德國變了強硬擁以色列，理由未必是來自納粹主義對猶太人迫害的內疚，更可能是猶太勢力在德國內部的影響。

不過，以色列並不賣帳，傾向停戰安排的背後原因，卻是美國用新一批軍援來換取以色列放行救援物資。但對以色列政權來說，不過是緩兵之計，補充武器，整編軍隊，以作更大規模的種族主義戰爭。

研究所所長 陳文鴻