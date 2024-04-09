兩岸國際

奈良吉野山 迎最佳賞櫻期
日本奈良縣吉野町吉野山種有約3萬棵櫻花樹，因密集的櫻花景色而獲得「一目千株」美譽。當地前日迎來最佳觀賞期，海拔較低的下千株和中千株區域櫻花已經盛放，淺粉色的花朵遍布山間，場景十分浪漫。
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