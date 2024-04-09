法貴族談進化 比達爾文早百年

【本報綜合報道】英國已故生物學家達爾文1859年出版《物種起源》一書，提出進化論，顛覆人們當時的傳統認知。然而，英國一名作家在將於周四出版的新書揭示，法國貴族布豐伯爵（Comte de Buffon）實際上比達爾文早100年提出類似理論，希望能幫助強調布豐伯爵在歷史上應有的地位。

觀點或影響《物種起源》 布豐伯爵曾於18世紀40年代提出物種隨時間變化的假設，指某些物種必定已經滅絕，並猜測物種演變在數百萬年、甚至數十億年前就已發生。過去有觀點指，布豐伯爵的看法影響了達爾文，推動後者寫出《物種起源》。英國作家羅伯茨（Jason Roberts）詳細研究布豐伯爵的開創性想法，他指布豐伯爵是最早談論進化的人之一，更開創地質時間概念。

與達爾文不同的是，布豐伯爵從未詳述物種變化實際上是如何發生的，亦沒有使用「進化」來描述物種演變。羅伯茨認為這是受到當時的社會主流觀點影響，例如布豐伯爵因提出相關觀點，而被迫需要寫一份聲明，公開放棄他所寫的一切。