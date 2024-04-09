貫穿非洲跑352天 英男籌692萬元行善

英國西薩塞克斯郡一名男子因沉迷賭博和酗酒而希望改變人生，於去年4月從非洲最南端的南非厄加勒斯角出發，一路穿越16個非洲國家，至前日抵達非洲最北端的突尼斯安格拉角，成為史上跑步縱貫非洲的第一人，並通過該挑戰為慈善組織籌集逾70萬英鎊（約692萬港元）善款。

耐力運動員庫克（Russ Cook）在社交媒體上自稱「最硬漢」（Hardest Geezer），他一路穿越山脈、熱帶雨林和沙漠，耗時352天，全長逾1.6萬公里。在挑戰開始前，他曾形容自己是一個普通人，如果他能完成這項艱難的挑戰，意味其他人也能像他一樣追逐夢想。

長1.6萬公里 經山脈熱帶雨林沙漠 庫克過去亦參加過跑步挑戰，例如從土耳其伊斯坦布爾跑到英國倫敦，但今次的挑戰難度不同往昔，例如他曾因沒有進入阿爾及利亞的簽證，而一度中斷挑戰，其後在阿爾及利亞駐英國大使館的外交協助下，才得以繼續旅程。庫克坦言，是次挑戰雖然是其一生中最艱難的挑戰，卻是巨大的榮譽，又指在挑戰期間去過的每一個國家，都遇到了令人難以置信的民眾，得到了對方的善意歡迎。

是次挑戰籌集的資金將捐給兩間慈善機構，其中一間慈善機構的聯合始創人伊格爾（Alex Eagle）形容庫克是一個意志堅定且能夠克服困難的人，雖然有時會擔心庫克的安全，但每當他說話時總保持積極態度，這就是他的個性。本報綜合報道