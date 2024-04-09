馬斯克拒封鎖X帳戶 巴西徹查

列為假新聞調查對象

「X」於上周六公布莫賴斯的封鎖帳戶命令，但沒有交代涉及甚麼帳號。馬斯克亦發文指摘莫賴斯屢屢背叛巴西憲法和人民，又指莫賴斯威脅拘捕「X」在巴西的員工和向公司開出巨額罰款，所以公司很可能失去所有在巴西的收入，並需關閉當地辦公室，但原則比利潤重要，揚言會採取法律行動挑戰封鎖帳戶的命令。