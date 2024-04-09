馬斯克拒封鎖X帳戶 巴西徹查
【本報綜合報道】巴西最高法院法官莫賴斯（Alexandre de Moraes）日前下令美國社交平台「X」封鎖部分帳戶，惟「X」的擁有人、美國富豪馬斯克拒絕服從，批評命令違憲，要求莫賴斯請辭。莫賴斯周日反擊，宣布把馬斯克列為社交平台假新聞的調查對象，並啟動妨礙司法調查。
列為假新聞調查對象
「X」於上周六公布莫賴斯的封鎖帳戶命令，但沒有交代涉及甚麼帳號。馬斯克亦發文指摘莫賴斯屢屢背叛巴西憲法和人民，又指莫賴斯威脅拘捕「X」在巴西的員工和向公司開出巨額罰款，所以公司很可能失去所有在巴西的收入，並需關閉當地辦公室，但原則比利潤重要，揚言會採取法律行動挑戰封鎖帳戶的命令。
莫賴斯正負責調查巴西極右前總統博爾索納羅任內的網上假新聞和仇恨資訊，以及博爾索納羅涉嫌發動政變的指控。莫賴斯指出，「X」應服從已發出的法院命令，若平台不封鎖指定帳戶，將可每日罰款10萬雷亞爾（約15.5萬港元）。巴西現任總統盧拉支持莫賴斯的做法。
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