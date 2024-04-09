韓總理：醫學院擴招不拘泥數字

願與業界討論 得出合理方案 南韓總理韓德洙周日就醫療改革及韓朝關係等議題發表看法，提到政府正以開放態度展開多方面努力，同時採取靈活務實態度，尋求解決國內實習及駐院醫生拒絕復工方案；又稱政府堅持醫科類院校擴招並不拘泥於數字。

談及政府會否調整醫科大學擴招2,000人計劃時，韓德洙指政府堅持醫科類院校擴招並不拘泥於數字，願與醫生界別保持靈活態度討論問題。他指若醫生界別內部難以得出統一方案，可盡快組建總統直屬社會協商機制討論醫改問題。

冀朝能表明無核化決心 至於韓朝關係方面，韓德洙指出韓方堅持維持對朝威懾政策同時，始終敞開對話大門基本立場。惟他指出，由於北韓拒絕對話且持續挑釁，韓方基於韓美同盟，並與共同價值國家一起推進對朝威懾政策，才是守護國家安全之路。他另重申，南韓絕不接受以滿足朝方要求來換取和平，希望平壤回應對話提議並表明無核化決心，通過韓朝兩國合作謀求發展。

南韓政府在醫療改革問題上與醫療界爭持不下。保健福祉部長官曹圭鴻昨日在中央災難安全對策本部會議上重申，擴招2,000人是政府根據科學研究嚴密研討並與醫界充分討論後得出的結論。政府對醫改的意志堅定不移，只有完成醫改才能確保衞生醫療體系的可持續性，從而守護國民健康。不過，曹圭鴻為協商調整醫學院擴招規模留出餘地，指出若醫療界基於科學依據和邏輯拿出更加合理的方案，政府將以開放的態度予以討論。

調整實損保險報銷範圍 此外，會議討論了根據實際支出金額進行賠償的個人商業醫療保險（實損保險）制度改善方案。曹圭鴻表示，實損保險導致醫療費增加，加劇醫療補償體系的不公正，政府將對相關保險的報銷範圍進行合理調整，加強基本醫療體系保障。政府還重申將加強醫生助理護士培訓，並將其制度化。本報綜合報道

韓德洙 南韓醫生持續罷工，反對醫科大學擴招。