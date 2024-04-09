韓第2枚軍事衞星佛州發射 監視朝

【本報綜合報道】南韓第二枚軍事偵察衞星周日在美國佛羅里達州由火箭發射升空，成功進入預定軌道並與地面建立通訊。它搭載合成孔徑雷達，可以不受天氣影響而實現全天候拍攝，對持續研發核武及導彈的北韓，監視及偵察該國的特定地點。

搭載雷達 全天候拍攝 這枚南韓軍事偵察衞星由美國太空公司SpaceX的火箭運載升空，火箭在發射後45分鐘後與衞星分離。衞星一度與地面進行預備通訊失敗，之後再次與地面站通訊並取得成功。它經過數個月的運用試驗評估後，才開始執行對北韓的監視及偵察任務。南韓第一枚軍事偵察衞星去年12月在美國加州成功發射，今年6月至7月執行任務。

南韓第一枚軍事偵察衞星搭載電子光學及紅外線設備，能夠傳送較高分辨率圖像；第二枚軍事偵察衞星使用合成孔徑雷達，具備全天候拍攝能力。上述兩枚軍事偵察衞星將發揮互補作用。南韓國防部表示，第一枚軍事偵察衞星每天可以飛越朝鮮半島兩次，第二枚軍事偵察衞星的重訪周期更短，每天可以飛越朝鮮半島4次至6次。

南韓國防部計劃截至明年，把配備合成孔徑雷達的第3枚至第5枚軍事偵察衞星送上太空，屆時將以兩小時為周期監視及偵察北韓特定地點。當局也計劃到2030年為止，部署50枚至60枚小型及微型偵察衞星，對朝鮮半島的重訪周期縮短至30分鐘內。