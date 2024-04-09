美媒：倘特朗普執政 逼烏割地求和

特朗普

【本報綜合報道】美國前總統特朗普曾經多次吹噓，只要自己再度當選美國總統，就能夠24小時內讓俄羅斯與烏克蘭談判停火，但一直未公開說明具體計劃。美國傳媒周日引述消息報道，特朗普實際上打算推動烏克蘭割讓克里米亞半島和東部頓巴斯邊境地區予俄羅斯，與總統選舉對手兼現任總統拜登的方針完全相反。

阻北約擴張 減俄依賴華 知情人士透露，特朗普私下認為俄烏雙方都想在不失顏面的同時找到出路，而烏克蘭領土上部分居民會同意成為俄羅斯的一部分。美國智庫傳統基金會去年11月舉行會議，出席人士透露，特朗普前助手安東（Michael Anton）描述當事人的和平計劃，是讓烏克蘭割地求和、限制北約擴張，從而令俄羅斯減少依賴中國。安東本人上月否認了解特朗普的和平計劃。

特朗普競選團隊發言人利維特（Karoline Leavitt）拒絕回應報道，強調消息來源不了解過去及未來會發生的事情，只有特朗普在談論停止殺戮。特朗普上月與匈牙利總理歐爾班會面後，歐爾班聲稱特朗普表明將迫使戰爭結束，更不會給烏克蘭一分錢。惟知情人士指出歐爾班說法錯誤，只是特朗普欣賞歐爾班強硬及反移民立場，才決定不公開反駁。