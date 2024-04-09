莫斯科恐襲者供稱逃烏 可獲8萬

【本報綜合報道】俄羅斯莫斯科州克羅庫斯城音樂廳上月發生恐怖襲擊，當地傳媒周日播出4名施襲者受審的錄影片段，供稱按照協調人指示行動，若成功逃往烏克蘭首都基輔，每人獲得100萬元盧布（約8萬港元）。他們的手機存有烏克蘭國旗等圖片。

施襲者指出，協調人自稱賽義夫洛（Saifullo），他在行動前標明襲擊地點，並提供通往音樂廳的通行證、武器，同時指明逃跑路線。施襲者於是沿着連接莫斯科至基輔的M3高速公路前行，在距離烏克蘭邊境141公里的俄羅斯科穆納村附近被截停。俄羅斯安全部隊從施襲者手機發現，他們是最後一刻才收到賽義夫洛的指示。

揭手機存黃藍色旗幟照片 被捕人士補充，賽義夫洛聲稱已經派人在烏克蘭接壤俄羅斯邊境接應，幫助他們前往基輔，並準備好兩條逃生路線，烏克蘭武裝部隊在蘇梅州邊境城鎮附近以排雷為由掩護。俄羅斯調查人員指出，在被捕人士手機照片冊發現民族主義者標誌和黃藍色旗幟，顯示他們是烏克蘭激進分子，而非回教激進分子。