料俄春末夏初將西犯 烏促德供金牛座導彈

稱克里米亞大橋 仍屬重要攻擊目標 烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫周日警告，俄羅斯今年春季末至夏季初，將在烏克蘭東部頓巴斯地區周邊加強攻勢，目標向西部推進。他繼續呼籲西方盟國提供更多武器裝備，並再度點名要求德國提供金牛座空射巡航導彈。

布達諾夫接受德國傳媒訪問，認為俄羅斯攻勢可能針對頓涅茨克州的關鍵目標，向位於已經淪陷的戰略重鎮巴赫木特以西約10公里恰索夫亞爾（Chasiv Yar）推進，同時朝波克羅夫斯克市方向移動。他強調，烏克蘭迫切需要更多火炮系統及彈藥抵禦俄軍攻勢，烏軍認為俄軍視奪取恰索夫亞爾，為進一步向西推進的重要里程碑。

俄稱攻哈爾科夫 烏指虛張聲勢 烏克蘭去年從英國及法國，分別獲得暴風影空射巡航導彈及SCALP-EG空射巡航導彈，並且隨即投入實戰使用，多次攻擊克里米亞半島的俄羅斯軍方目標，包括黑海艦隊總部及艦艇。布達諾夫形容金牛座空射巡航導彈是傑出的武器，可以容許烏方攻擊俄方指揮所及其他重要目標，並強調俄方建設的克里米亞大橋仍然是重要目標。

烏克蘭總統澤連斯基上月警告，俄羅斯可能今年5月底或6月再次發動大規模進攻。惟北約匿名官員上周四質疑相關說法，指出北約情報表明如果俄羅斯不進一步大規模動員，就不太可能近期發動大規模攻勢。此外，過去一周傳出俄羅斯今年可能地面進攻烏克蘭第二大城市哈爾科夫，但烏克蘭軍方認為這只是俄方的宣傳心理戰。

英法外相籲援烏 澤連斯基索武 另外，英國外交大臣卡梅倫與法國外交部長塞茹爾內在周日刊登的文章，呼籲西方盟國增加對烏克蘭的支援，警告無法支援烏方的代價，遠比擊退俄羅斯總統普京侵略的代價更高。他們明確指出，「烏克蘭必須勝出這場戰爭，如果烏克蘭戰敗，我們所有人都戰敗」，因此要求盟國必須做得更多，「確保我們擊敗俄羅斯」。

烏克蘭持續施壓德國援助金牛座空射巡航導彈，同時面臨火炮及防空系統彈藥短缺。面對俄羅斯近期加強空襲烏克蘭能源基礎設施，澤連斯基多次開腔要求西方盟國提供更多武器，更點名指出烏方需要至少25套愛國者防空系統，才能夠保護烏克蘭全境。本報綜合報道

金牛座空射巡航導彈可以準確打擊地面目標。（Getty Images圖片） 烏克蘭利用英法兩國空射巡航導彈（紅圈示）打擊俄羅斯黑海艦隊總部。 澤連斯基 布達諾夫